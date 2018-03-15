Слова Валерии Гонтаревой во время выступления в парламенте перед ее отставкой о том, что Нацбанк не отвечает за стабильность национальной валюты яркое свидетельство того, что она не знает Конституции.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/Об этом, комментируя выступление Гонтаревой в видео на своей странице в Facebook сказал экс руководитель финансового комитета Верховной Рады Сергей Рыбалка.

«Когда Валерия Алексеевна (Гонтарева — ред.) говорила, что она (как председатель НБУ — ред.) не отвечает за курс гривны, то она не читала Конституцию», — сказал он обратив внимание на то, что это прямо предусмотрено статьей 99 Основного закона страны.

При этом Сергей Рыбалка обратил внимание на ряд других, не менее вопиющих фактов в выступлении.

«Она назвала олигархов, которые должны Национальному банку. А у меня вопрос — когда она была на должности, почему она не говорила об этих олигархах? Почему мы не знали эти фамилии? Она рассказывает, что есть проблемы с национализированным Приватбанком. Но мне, как председателю профильного парламентского комитета в то время, она лично клялась, что у нее нет вопросов с Приватбанком и все гарантии лично владельца Приватбанка у нее в кармане », — сказал парламентарий.

Напомним, что в статье 99 Конституции сказано: «Обеспечение стабильности денежной единицы является основной функцией центрального банка государства — Национального банка Украины».

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