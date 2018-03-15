Украинских спортсменок Олесю Повх и Ольгу Земляк отстранили от участия в соревнованиях на четыре и восемь лет соответственно из-за нарушений правил по употреблению допинга. Данное решение было принято исполнительным комитетом Федерации легкой атлетики Украины, о чем сообщила пресс-служба в официальном заявлении.

Так, отныне Ольга Земляк дисквалифицирована на восемь лет, начиная с 3 августа 2017 года. Строк отстранения от соревнований завершится 2 августа 2025 года. Помимо этого во ФЛАУ аннулировали все ее результаты, достигнутые с 5 июля 2016 года по 3 августа 2017 года.

Теперь девушка лишена всех лов, наград, медалей и очков. Ей необходимо вернуть и все денежные вознаграждения, заработанные за данный период.

В то же время Олесю Повх отстранили только на четыре года, ее дисквалификация завершается 2 августа 2021 года. Однако санкции из-за нарушения антидопинговых правил применяются и к этой спортсменке.

Как сообщал svodka.net.uа, на зимних Олимпийских играх 2018 года допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой дала положительный результат на запрещенный препарат. Спортсменка понимает меру своей ответственности и осознает как может случившееся отозваться на судьбе всей команды.

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