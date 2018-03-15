В Харькове няня избила ребенка с детским церебральным параличом. Об
этом пишет местное издание NewsRoom. Применения силы в отношении
ребенка зафиксировала установленная в квартире камера. Как видно на
записи, как женщина шесть раз ударила подопечную по лицу. После
этого няня вытерла щеки девочки платком и оттолкнула ее. из-за чего
ребенок упал. В полиции заявили, что женщина сейчас находится в
райотделе. "Есть видео с камер наблюдения, предоставленное
потерпевшей стороной. Пока все в процессе изучения обстоятельств,
решение будем принимать после уточнения деталей происшествия", –
сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.
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Поведение женщины зафиксировала камера в квартире Скриншот:
Newsroom Kharkov / YouTube видео
Видео: Newsroom Kharkov / YouTube