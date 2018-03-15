Возможно, многие не поймут, зачем Великобритании необходимо было созывать Совет безопасности ООН, учитывая то, что никаких решений там относительно России так и не было принято. Ответ, как по мне, очевиден: Лондон решил показать, что против Москвы необходимо принимать жёсткие меры, а период любых дипломатических увещеваний – закончился.

И это подействовало; ведь как только постпред РФ Небензя сказал о готовности страны участвовать в совместном расследовании инцидента через подключение к процессу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), всем стало понятно, что Россия пытается втянуть и Британию, и всецело ООН в долгий, хлопотный процесс.

При этом самыми возмутительными стали слова российского дипломата о том, что силовые ведомства РФ никогда не разрабатывали вещества типа «Новичок». Очень интересно. А куда же, позвольте, деть убийство президента «Росбизнесбанка» Ивана Кивелиди, скончавшегося 1 августа 1995 года в московской ЦКБ. Тогда вещество типа «Новичок» нанесли на телефонную трубку финансиста.

Объясню на пальцах: общая комиссия ООН – ОЗХО, согласно прописанным правилам, должна исследовать доказательства, провести исследование применённого против Скрипаля и его дочери вещества, опросить свидетелей, исследовать фото с места преступления, а также часть других доказательств, собранных Скотланд-Ярдом и другими британскими службами.

Далее комиссии следует выехать в Россию, найти там лабораторию, где изготавливалось нервнопаралитическое вещество типа «Новичок», обнаружить таковое и сравнить пробы. При этом представители РФ на уровне рабочей группы смогут блокировать решения, затягивать процесс, а затем, когда всё поутихнет (также было с комиссией по Сирии), Москва возьмёт и заветирует резолюцию Совбеза ООН по техническому продлению работы инспекции.

Впрочем, несмотря на всю сложность процедуры, британцы, вероятно, воспользуются услугами ОЗХО. И здесь следует отдавать себе отчёт: комиссии будет очень тяжело отыскать в России место разработки отдельно взятого химического вещества массового поражения. Но это не значит, что задача невыполнима.

А всё это время, пока будет проходить проверка, санкции против России будут действовать, даже и того больше – ужесточаться. И британский премьер уже обозначила, что Лондон сделает всё для того, чтобы страны-партнёры ввели против России дополнительные ограничительные меры.

В этой истории с Совбезом есть ещё один немаловажный нюанс – позиция США. Постпред страны при ООН Никки Хейли передала простой сигнал: пришло время мировому сообществу наказать Москву за смертельные игры с химическим оружием. Вот почему вчера американский дипломат вспомнила и химатаки в Сирии. Она показала, что Россия соучастник этих преступлений, а случай в британском Солсбери – очередной элемент в этой кровавой цепи.

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Всё это означает следующее: Лондон и Вашингтон, понимая всю бесперспективность дальнейшего привлечения России к ответственности на уровне Совбеза, будут, видимо, работать отдельно с другими странами по двум пунктам: ужесточение российских санкций и сбор голосов под отдельную резолюцию Генассамблеи. И этот документ должен по своей сути не просто осуждать РФ, но и признавать её виновной во всех вышеперечисленных преступлениях.

А пока будут действовать (и, вероятно, ужесточаться) санкции, что были наложены на Россию британским правительством.

Итак, Британия высылает за пределы страны 23 дипломата, которые на поверку оказались российскими разведчиками. Да, ещё во времена вмешательства в американские выборы 2016 года стало понято, что в посольствах РФ работают в большинстве своём отнюдь не дипломаты, а представители спецслужб. Так вот, эти люди в течение недели вместе со своими семьями должны покинуть территорию Соединённого Королевства.

Премьер-министр страны Тереза Мэй также сообщила о введении усиленных проверок частных рейсов из РФ, ужесточении проверочных процедур на таможне и о замораживании российских государственных активов, если будет установлено, что их владельцы угрожают безопасности страны.

Это означает, что теперь российские олигархи, имеющие в Лондоне недвижимость, крупные счета, иное имущество – футбольные клубы, например, — могут потерять свои баснословные состояния и лишиться той красивой жизни, к которой привыкли.

Эти люди вынуждены будут договариваться. А договор очень простой – слив всей информации, что касается кремлёвских гибридных операций. И это те самые толстосумы, большая часть из которых, прекрасно осведомлена в той или иной мере о преступлениях российского руководства.

Я умышленно упускаю из виду отказ от поездки британской делегации на ЧМ по футболу, что вскоре должен пройти в России. Невзирая на то, что это очень важный момент – значительная имиджевая потеря для Кремля, — спортивный вопрос нас уведёт в сторону от более важных вещей.

А важно следующее: мотивы.

Москва прекрасно понимала, на какие риски она идёт, отравляя Скрипаля, да ещё и в Лондоне. Она также понимала, что разрушает негласные договорённости, достигнутые ещё во времена Холодной войны: ни одна страна не трогает обмененных шпионов, а также членов их семей.

Почему Кремль так рисковал? Потому что перед ним стояли вызовы, что в сравнении с отравлением Скрипаля были и остаются более значимыми.

У этой наглой атаки есть две причины – «Кремлёвский доклад» и обвинительный акт специального прокурора США Мюллера в отношении 13 россиян.

«Кремлёвский список» показал, что американцы, не вводя санкций, могут лишить российских олигархов значительных средств. Те, осознав угрозу, начали выезжать в Штаты и пытаться, покупая услуги лоббистов, договориться. Договаривались как? Предлагали рассказать всё о вмешательстве России в выборы в 2016 году, а также о других актах агрессии.

Самым покладистым в этом плане оказался Дерипаска, который с начала введения ограничительных мер со стороны администрации Обамы пытался выйти на контакт и со спецслужбами США, и с сенатскими комитетами.

С Дерипаской и его крылом всё удалось решить довольно быстро: показали историю с Настей «Рыбкой», которая когда надо всплывает и исчезает. Однако всё равно этот случай не мог не насторожить Кремль.

А далее мы увидели обвинительный акт, в котором указаны фамилии не просто хакеров или учредителей ботоферм, а организаторов нелегального проникновения в избирательную систему США. Пока главное имя в этом списке – Евгений Пригожин, повар Путина, который после последних проблем с «Вагнером» в Сирии, а также после попадания в список Мюллера резко перестал быть другом российского президента.

Что также является определённым индикатором даже не войны отдельных олигархических центров в РФ, а скорее, готовности высшего руководства страны безжалостно избавляться от неугодного им окружения.

Но чем ещё важен этот составленный американским спецпрокурором обвинительный акт? Тем, что данные в нём появились не просто так. Недавняя поимка российских хакеров в ряде европейских стран (часть из которых уже экстрадирована в США) позволила получить дополнительные сведения, что стали базой для вынесения обвинения.

Отравлением Скрипаля и его дочери Кремль показал всем – и олигархам, и силовикам, — что он готов к радикальным шагам в отношении тех, кто захочет сказать лишнее американским или европейским властям, или просто лишнее не в том месте и не в то время.

Самое смешное, что Москва рассчитывала на всё, кроме замораживания российских активов. Она пыталась, совершая в открытую столь наглое преступление, убедить олигархов молчать, а сама получила ситуацию, при которой тем молчать уже не выгодно.

А теперь добавьте к этому – не важно, правда или вымысел – информацию, что просочилась в ряд иностранных изданий о начале административных арестов недвижимости российских граждан. Официальное заявление киприотов о поддержке любого решения Британии против России. Если переводить на доступный для восприятия язык, это означает, что в Никосии могут начать испытывать счета и забирать гражданство.

Понятно, что всё это повлечёт за собой ещё большую нервозность в среде олигархов, да и силовиков, частично, ведь они тоже попрятали за границей значительные средства. Всё это может привести к тому, что российские власти начнут закручивать, как это принято в народе говорить, гайки, значит, резьбу может и сорвать, а это даст ещё один сигнал своим обогатившимся в 90-х гражданам: пора сдаваться Западу.

В общем, отравление Скрипаля не исправило ситуации для Москвы, а только усугубило её. И молниеносные действия довольно терпеливой Британии показали: Россия и её режим всем надоели.

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