Нардеп от Блока Петра Порошенко, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что внефракционныйнародный депутат НадеждаСавченко получит возможность для выступления и объяснений в парламенте, когда это будет нужно. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Луценко: каждый депутат имеет право на выступление в парламенте Фото: Блок Петра Порошенка Солідарність / Facebook . , Была определенная ситуация, которая носила признаки угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала", – заявила Луценко.Она добавила, что Савченко получит возможность для выступления и объяснений в Раде, когда это будет нужно."Каждый депутат имеет право на слово в ВР. Если Савченко попросит такое слово, беспрекословно она будет иметь право на объяснение, как и каждый депутат. Это ее обязанность отчитываться перед выборцами", – сообщила Луценко, отвечая на вопрос, будет заслушан отчет Савченко в зале парламента.15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савчнеко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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