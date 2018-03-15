Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива реакторов АЭС будет охранять Нацгвардия Кабинет министров Украины предоставил Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР атомных электростанций страны охрану Национальной гвардией. "Правительство внесло изменения в перечень ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов, подлежащих охране Национальной гвардией", - говорится в сопроводительной информации к постановлению правительства №162 от 14 марта. Данное хранилище для отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) находится между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка (Киевская обл.) в зоне отчуждения территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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