Компании уже начали поднимать вопрос о возможности применения специальных мер в торговле с Украиной

Об этом в ходе форума "Европа-Украина" в городе Жешув (Польша) заявила вице-президент украинской-польской торговой палаты Эльжбета Бодьо, пишет " Европейская правда ".

По ее словам, польский аграрный бизнес взволнован отрицательным сальдо в торговле с Украиной.

Более того - польские компании уже начали поднимать вопрос о возможности применения специальных мер в торговле с Украиной в рамках защитных мер ВТО.

Всемирная торговая организация допускает введение ограничений против импорта в случае, если его резкий рост составляет угрозу национальной промышленности.

По данным Госстата, по результатам 2017 года украинский экспорт в Польшу возрос на 23,8%, составив $2,72 млрд.