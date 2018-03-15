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Польские аграрии обеспокоены ростом импорта продукции из Украины
15.03.2018 16:56
Польские аграрии обеспокоены ростом импорта продукции из Украины
Компании уже начали поднимать вопрос о возможности применения специальных мер в торговле с Украиной
Польский бизнес обеспокоен резким ростом импорта из Украины, в первую очередь пищевого.
Польские аграрии обеспокоены ростом импорта продукции из Украины

Об этом в ходе форума "Европа-Украина" в городе Жешув (Польша) заявила вице-президент украинской-польской торговой палаты Эльжбета Бодьо, пишет "Европейская правда".

По ее словам, польский аграрный бизнес взволнован отрицательным сальдо в торговле с Украиной.

Более того - польские компании уже начали поднимать вопрос о возможности применения специальных мер в торговле с Украиной в рамках защитных мер ВТО.

Всемирная торговая организация допускает введение ограничений против импорта в случае, если его резкий рост составляет угрозу национальной промышленности.

По данным Госстата, по результатам 2017 года украинский экспорт в Польшу возрос на 23,8%, составив $2,72 млрд.

В общем экспорт украинских товаров в ЕС в 2017 году вырос на 29,9% и составил $17,5 млрд. Это 40,5% от только объема продаж украинских товаров за границу.

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