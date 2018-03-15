Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о необходимости свергнуть преступную власть Порошенко, пишет NEWSONE .

"Сейчас есть много военных, которые меня слышат, которые соглашаются, что военный переворот в Украине - это довольно ожидаемое и, наверное, довольно правильное событие", - отметила нардеп после допроса в СБУ.

По ее словам, такого понимания "нет в командовании, потому что там играют под власть и под Россию, и убивают свой народ".

Также Савченко подчеркнула, что власть виновна "в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, произошедших за период действующей преступной власти Порошенко".

"И теперь я призываю украинцев - если вы понимаете, что если вы сейчас не отстоите право на свою жизнь, на свою свободу, то вы будете жить хуже, чем в террористическом тоталитарном режиме России. Я никогда не призывала вас на майданы, никогда не хотела кровопролития простого народа. К власти подобраться всегда тяжело. На Майдане не погиб ни один политик. Мне не страшно, как не было и не будет. За правду бороться, жить и умирать никогда не страшно", - заявила нардеп.

Как сообщал svodka.net, в четверг, 15 марта, народного депутата Надежду Савченко вывели из сессионного зала Верховной Рады Украины .

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