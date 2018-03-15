15 марта в 20.00 в Киеве начнется ответный поединок между "Динамо" и "Лацио" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В первом матче в Риме "Динамо" удалось добыть ничью Фото: ЕРА // // Первый матч между "Лацио" и "Динамо" состоялся в столице Италии 8 марта. Он завершился со счетом 2:2. В ворота римлян забили Виктор Цыганков и Жуниор Мораес.Ответный матч пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве. Поединок обслужит испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано.Букмекерская контора William Hill считает фаворитами гостей. Ставки на победу "Динамо" с коэффициентом 3,40, на "Лацио" – 2,15, на ничью – 3,30. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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