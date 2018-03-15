Россияне ждут мост, ждут, когда они с ветерком смогут проехаться над проливом в Крым и обратно. Но до ветерка разогнаться будет сложно, ведь мост этот, не просто мост, а стальная лапа, для более сильного хвата полуострова русистами.

Крым стал зоной усиленного режима, кое-где переходящего в особый, а мост станет его предзонником.

От охраны «Порт-Крым» узнал, что служба охраны Минтранс России почти покинула переправу и перекидывается на автомобильный переход через пролив. Посты проверки будут с двух сторон на въездах и ещё два через 1,5 км от начальных постов, только четыре.

Помимо прочего, создана охранная зона моста по обоим берегам, огороженные заборами с колючей проволокой. Внутренняя территория будет охраняться росгвардией. Также, мост планируется охранять под водой — водолазами, на воде — катерами морской охраны, на мосту — КПП Минтранс россии и стационарные посты ГИБДД, с воздуха — дроны будут облетать.

Вот такой он «Крымский мост», он же стальная кремлёвская лапа.

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