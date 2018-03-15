|Министр обороны Британии: "России надо заткнуться"
|15.03.2018 17:04
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Гэвин Уильямсон известен как один из самых жестких критиков России в британском кабинетеКомментируя случай в Солсбери, где 4 марта были отравлены прежний офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, объявил о новых мерах для защиты от химического оружия. Известный своей жесткой линией в отношении Москвы, Уильямсон также посоветовал России, на которую британские власти возложили ответственность за это набег, "убраться и заткнуться".
Фото: STEFAN ROUSSEAU / PRESS ASSOCIATION
"Если мы сомневались в том, какую угрозу представляет собой Россия для наших граждан, то следует лишь взглянуть на шокирующий пример ее безответственного нападения в Солсбери, - заявил министр. - И мы знаем, что опасность химического нападения исходит не только от России, но и от других стран".
По словам Уильямсона, Великобритания лидирует в сфере исследований химического, биологического и радиологического оружия, но эти разработки необходимо развивать, чтобы противостоять потенциальной угрозе со стороны других стран и отдельных лиц, информирует BBC.
Так как Великобритания присоединилась к международным договорам о запрещении химического оружия, она не может самостоятельно разрабатывать новые вещества, но может работать над защитными мерами.
Кроме того, заявил министр, в качестве превентивной меры тысячи британских военнослужащих получат прививки от сибирской язвы - острого инфекционного заболевания, что распространяется с помощью спор. В частности, письма со спорами сибирской язвы были отправлены по почте в редакции нескольких СМИ и двум сенаторам от Демократической партии США в 2001 году, через неделю после терактов 11 сентября.
Британские войска высокой степени готовности пройдут вакцинацию на добровольной основе - чтобы быть готовыми отправиться в районы с высоким риском атаки биологическим оружием.
По словам корреспондента BBC по вопросам обороны Джонатана Бейла, письмо Уильямсона очевидно: Великобритании необходимо больше вкладывать в оборону для отражения не только привычных военных угроз, но и новых методов нападения - например, кибератак.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ уже заявила: "А что может сказать министр обороны страны, скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия?".
"Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают", - добавила она.
Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.
Трамп, Мэй, Меркель и Макрон отмечают, что военное нервно-паралитическое вещество, разработанное в России, впервые после Второй мировой войны использовано для нападения в Европе.
"Это нападением на суверенитет Соединенного Королевства. Такая практика явно нарушает положения Конвенции о химическом оружии и международное право. Это грозит всей нашей безопасности", - говорится в заявлении.
4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.
Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США.
В свою очередь, Россия пригрозила зеркальным ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.