Цены на нефть стабильны в ходе торгов

Эталонные марки нефти слабо меняются в цене в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают данные о запасах и нефтедобыче в США и ежемесячный прогноз Международного энергетического агентства (МЭА).

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:38 кв в четверг увеличилась на $0,08 (0,12%) - до $64,97 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,14 (0,23%) - до $61,1 за баррель.

Поставки нефти из стран не-ОПЕК в 2018 году вырастут на 1,8 млн б/с, а не на 1,7 млн б/с, как предполагалось ранее, говорится в ежемесячном отчете МЭА. Так, поставки нефти не-ОПЕК в текущем году вырастут с 58,1 млн б/с до 59,9 млн б/с.

Спрос на нефть составит в этом году 99,3 млн б/с по сравнению с 97,8 млн б/с в 2017 году, полагают эксперты МЭА.

Согласно расчетам МЭА, в январе коммерческие резервы нефти в развитых странах (ОЭСР) выросли впервые за семь месяцев и составили 2,871 млрд баррелей, то есть на 53 млн баррелей превысили средний показатель за 5 лет.

Между тем накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 5 млн баррелей. Кроме того, впервые с начала года выросли запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть: повышение составило 338 тыс. баррелей.

В то же время, запасы бензина в США на прошлой неделе рухнули на 6,3 млн баррелей, максимальными темпами с сентября прошлого года, дистиллятов - на 4,4 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали сокращения запасов бензина на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Добыча нефти в США за неделю выросла в очередной раз. Подъем составил 12 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,381 млн б/с.

"Активный рост спроса и дальше будет помогать снижению запасов, особенно с учетом приближающегося летнего сезона вождения", - говорит старший аналитик Sanford C. Bernstein & Co. Нил Беверидж.