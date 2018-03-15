В последние годы Нацбанк Украины продвинулся в вопросах
денежно-кредитной политики и оздоровления банковской системы,
отметил постоянный представитель Международного валютного фонда в
Украине Йоста Люнгман. Он поприветствовал назначение на должность
главы НБУ Якова Смолия. Люнгман: Важно, чтобы НБУ оставался
независимым Фото: ukrfinforum.com "Мы приветствуем назначение Якова
Смолия председателем НБУ и рассчитываем на сотрудничество с ним и с
возглавляемой им институтом. В последние годы НБУ поразительно
продвинулся вперед в вопросах денежно-кредитной политики и
оздоровления банковской системы и предстал как критически важный
якорь стабильности в Украине. Важно, чтобы НБУ в составе команды
высокопрофессиональных специалистов продолжал эти усилия и
оставался независимым", – говорится в сообщении.В ходе
сегодняшнего заседания Верховная Рада также уволила с
должности главы НБУ Валерию Гонтареву, которая возглавляла Нацбанк
с июня 2014 года. 10 апреля 2017 года она официально
заявила об уходе в отставку с поста главы НБУ с 10 мая, после чего
находилась в неоплачиваемом отпуске. Смолий с 11 мая исполнял
обязанности главы НБУ. Сегодня он был назначен его председателем.
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