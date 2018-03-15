|Украина в год ввела безвиз для граждан Македонии
|15.03.2018 17:20
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Действия направлены на развитие и практическую реализацию принципов добрососедского партнерстваПрезидент Петр Порошенко подписал приказ о введении на один год безвизового режима въезда в Украину и транзита для граждан Республики Македония.
Фото: из открытых источников
Соответствующий приказ № 65/2018 опубликован на сайте главы государства.
"Ввести на период с 16 марта 2018 года до 15 марта 2019 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Македония, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в документе.
В указе отмечается, что временная либерализация визового режима для македонцев вводится с целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Республикой Македония, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений.
Напомним, Украина обсуждает с Македонией варианты сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.
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