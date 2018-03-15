Действия направлены на развитие и практическую реализацию принципов добрососедского партнерства

Соответствующий приказ № 65/2018 опубликован на сайте главы государства.

"Ввести на период с 16 марта 2018 года до 15 марта 2019 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Македония, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней" , - говорится в документе.

В указе отмечается, что временная либерализация визового режима для македонцев вводится с целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Республикой Македония, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений.