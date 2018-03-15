Народный депутат Украины Надежда Савченко удивилась, когда ее спросили о том, действительно ли другие нардепы вывели ее из сессионного зала, пишет NEWSONE.

"А когда это было?", - спросила Савченко в ответ на вопрос журналистов.

Она также подчеркнула, что она пришла расписаться, чтобы получить заработную плату.

"Практически закончилась рабочая сессия. Я пришла расписаться, чтобы иметь зарплату, потому что депутат лишается зарплаты, если не присутствует в зале или комитете. Я расписалась, зашла в зал. Я отработала, послушала какой вопрос рассматривается, вышла из зала, снова вернулась в зал для того, чтобы расписаться и получить зарплату и вернуться в зал", - утверждает политик.

На вопрос о том, действительно ли были угрозы с ее стороны и нет ли у нее в сумке гранаты, нардеп спросила: "Вы любите Рея Бредбери, кто-то читал? А Ричарда Баха? Тараса Григорьевича Шевченко? Читайте дальше литературу, это полезно".

Как сообщал svodka.net, в четверг, 15 марта, народного депутата Надежду Савченко вывели из сессионного зала Верховной Рады Украины .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира