Умершего 12 марта российского актера и режиссера Олега Табакова похоронили рядом с могилами актеров Леонида Броневого, Владимира Зельдина и художника Ильи Глазунова. Табакова похоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища Фото: teatr_tabakova / Instagram Как отмечает ТАСС, могила Табакова расположена на центральной аллее рядом с могилами актеров Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также художника Ильи Глазунова.Церемония прощания с Табаковым прошла в МХТ имени А.П. Чехова. Люди подходили к гробу режиссера в две очереди.82-летнего Табакова госпитализировали днем 27 ноября 2017 года. Позже стало известно, что медики поставили ему диагноз "сепсис", причиной которого были зубные импланты.Сообщалось, что артисту установили трахеостому – искусственное дыхательное горло. В начале декабря вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что Табаков находится в реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".24 декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании.1 января 2018 года телеканал РЕН ТВ сообщил, что состояние Табакова улучшилось, а 7 января – что снова ухудшилось.О смерти художественного руководителя МХТ имени Чехова Табакова сообщили 12 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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