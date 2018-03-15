|Савченко вывели из сессионного зала из-за гранаты в сумке, - ВИДЕО
|15.03.2018 17:28
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Ирина Луценко заявляет, что в четверг Савченко вывели из Рады из-за угрозы с ее стороныС народным депутатом Надеждой Савченко в сессионном зале Верховной Рады произошел случай, в котором может быть задействовано оружие.
Фото: Українська правда
Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявляет, что в четверг Савченко вывели из Рады из-за угрозы с ее стороны.
"Савченко вывели из зала, была ситуация, которая имела определенные угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала", - сказала она, информируют "Украинские новости".
При этом на уточняющий вопрос журналистов, в чем именно заключалась угроза, Луценко не ответила.
Сообщается, что когда Савченко заняла свое рабочее место в зале и начала слушать выступления депутатов, к ней подошли несколько депутатов от фракции "Народный фронт", в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус.
После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.
По информации собеседников "Украинской правды", Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. Эту информацию УП подтвердили собеседники в двух фракциях коалиции. Именно они ее и вывели из зала. Охранники не имели права проверить депутата.
По информации источников УП, Савченко согласилась отдать боеприпасы при условии, что случай не получит распространения.
Пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко в комментарии "Украинской правде" назвала эту информацию "чьими-то безумными фантазиями".
"Я не знаю, кто вам такое сказал, извините, я такое даже комментировать не собираюсь. Чьи-то безумные фантазии!", - заявила она.
Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГПУ имеют доказательства того, что депутат Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады. Рада сразу же исключила депутатку Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
ГПУ 15 марта внесла да парламент представление о разрешении о привлечении к ответственности, задержание и арест депутатки Савченко.
Напомним, Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.