Погода, Новости, загрузка...
Лавров упал на сцене форума "Россия - страна возможностей"
15.03.2018 17:36
Лавров упал на сцене форума "Россия - страна возможностей"
"Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!" - пошутил глава российского МИД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров упал, поднимаясь на главную сцену форума "Россия - страна возможностей".
Лавров упал на сцене форума "Россия - страна возможностей" Фото: URA.RU

Этот момент сфотографировал корреспондент Ura.ru. Через некоторое время фото были удалены, сообщает МК.RU, информирует LB.ua.

Инцидент произошел перед лекцией "Мир: возможности для России", во время которой глава российского МИД отвечал на вопросы участников.

"Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!", - пошутил Лавров.

 

  • В России с самолета выпало 9 тонн золота, - ФОТО
  • В США в Манафорта швырнули российский флаг и назвали предателем - ВИДЕО

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить