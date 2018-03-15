"Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!" - пошутил глава российского МИД

Этот момент сфотографировал корреспондент Ura.ru. Через некоторое время фото были удалены, сообщает МК.RU, информирует LB.ua.

Инцидент произошел перед лекцией "Мир: возможности для России", во время которой глава российского МИД отвечал на вопросы участников.