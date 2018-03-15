|Лавров упал на сцене форума "Россия - страна возможностей"
|15.03.2018 17:36
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"Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!" - пошутил глава российского МИДМинистр иностранных дел России Сергей Лавров упал, поднимаясь на главную сцену форума "Россия - страна возможностей".
Фото: URA.RU
Этот момент сфотографировал корреспондент Ura.ru. Через некоторое время фото были удалены, сообщает МК.RU, информирует LB.ua.
Инцидент произошел перед лекцией "Мир: возможности для России", во время которой глава российского МИД отвечал на вопросы участников.
"Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!", - пошутил Лавров.
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