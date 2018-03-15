Когда Надежда Савченко находилась в руках ФСБ, в России поняли, что она является неадекватной и для того, чтобы это подчеркнуть, происходила намеренная раскрутка Савченко, считает прежний пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский.

«Если это действительно была российская спецоперация, я бы назвал ее «Запустить идиота», — пишет он в Facebook, информирует svodka.net.

Речинский отметил, что потом россияне отправили Савченко в Украину в надежде, что и в нашем парламенте она чудить не перестанет: «Таки не перестала. Уже в статусе нардепа и Героя Украины. И сейчас в Кремле ликуют наблюдая, как наша власть действительно лепит из городской сумасшедшей Усаму бин Ладена».

Он считает, что это не в последнюю очередь происходит из-за страсти к самопиару руководителей МВД и СБУ и желания властей «делом Савченко» ударить по Юлии Тимошенко.

«А дальше будет еще смешней. Снимут неприкосновенность, будет следствие, потом суд, который будет для Савченко трибуной, на которой она сможет нести все что угодно и существенно поднять свой рейтинг. И, чего доброго, еще и стать политзаключенным. Со своей сектой. Ну не грабли? Тем более, что у Савченко есть железнобетонный аргумент в свою защиту. Если бы она действительно была российским шпионом и террористом — вернулась бы она в Украину? Из Европы было бы проще улететь в Россию. Вобщем, беда, когда ГПУ и СБУ руководят пиарщики», — добавил Речинский.

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