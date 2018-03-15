Уже с 19 марта клиенты компании будут отправлять мелкие отправления (до 30 кг), грузы от 30 кг, а также паллеты и автошины по новым ценам. В пресс-службе уверяют: клиентам станет проще, а кое-какие отправления даже подешевеют. Но пока не публикует обновленной тарифной сетки. Ее обещают показать 19 марта.

К примеру, в небольших отправлениях до 30 кг полностью пересмотрят градации посылок. Их станет меньше. При этом запустят более дешевый тариф «по области». Сколько будет стоить отправка посылок по области, учитывая, что количество тарифных зон также уменьшат – пока не ясно. Впрочем, едва ли отправлять посылки станет дешевле.

Особенно учитывая тот факт, что в предварительном пресс-релизе компания говорит лишь о единичных случаях понижения стоимости. Кроме нового «областного» тарифа», уменьшиться стоимость отправки паллет площадью до 0,49 м2 и массой не более полутоны.

В компании отмечают, что также изменится цена дополнительных услуг и упаковки посылок.

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