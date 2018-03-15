Экс-министр соцполитики Украины Людмила Денисова избрана уполномоченным Верховной Рады по правам человека. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Нардеп Денисова заменит Лутковскую на посту омбудсмена Фото: nfront.org.ua В начале вечернего заседания парламента спикер Андрей Парубий сообщил, что один из претендентов на пост омбудсмена, нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Алексеев, снял свою кандидатуру.Было проведено рейтинговое голосование за две оставшиеся кандидатуры – Денисовой и адвоката Андрея Мамалыги. Экс-министр получила 273 голоса, ее соперник – 111.Затем Рада 280 голосами при 226 необходимых проголосовала за назначение Денисовой на пост уполномоченного по правам человека.13 июля 2017 года Рада изменила процедуру избрания омбудсмена. Вместо тайного голосования оно было открытым.Пятилетний срок полномочий уполномоченного Рады по правам человека Валерии Лутковской завершился еще 27 апреля 2017 года, однако выборы ее преемника несколько раз откладывались.Денисовой 57 лет, она уроженка Российской Федерации. В 2007–2010-м и в 2014 году занимала пост министра социальной политики Украины. Народный депутат Украины четырех созывов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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