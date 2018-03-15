Украина оказалась в первой двадцатке стран с самым низким уровнем счастья, ее жители стали менее счастливы, чем в прошлом году. Об этом идет речь в рейтинге самых счастливых стран мира, составленном Институтом изучения счастья.

Украинцам досталось 138 место в рейтинге самых счастливых жителей. Соседние места достались странам Африки - Судану и Того, завоевавшим 137 и 139 места. В то же время уровень российского счастья занял 59 позицию, польского - 42, а США заняли лишь 107 место.

Стоит отметить, что страны в рейтинге разместили в соответствии с так называемым индексом счастья, в котором учитываются продолжительность жизни, социальная поддержка, здоровый образ жизни, свобода, щедрость, коррупция и доверие.

За период с 2015 по 2017 год в Украине существенно упал данный индекс, что позволило стране войти в пятерку стран с наибольшим показателем падения индекса, сравнительно с периодом с 2008 по 2010 год. Самое большое падение индекса зафиксировано в Венесуэле, где инфляция превзошла показатель в 6000%.

Как сообщал svodka.net ранее, Институт изучения счастья составил очередной рейтинг самых счастливых стран планеты по итогам минувшего, 2017 года. Наиболее счастливой страной является Финляндия , второе место досталось Норвегии, а бронзу счастья 2017 года взяла Дания.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира