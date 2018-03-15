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Рада назначила Людмилу Денисову новым омбудсменом
15.03.2018 17:44
Рада назначила Людмилу Денисову новым омбудсменом
Она сменила на этом посту Валерию Лутковскую
Народный депутат Верховной Рады от партии "Народный фронт" Людмила Денисова в четверг была выбрана новым уполномоченным парламента по правам человека.
Рада назначила Людмилу Денисову новым омбудсменом Людмила Денисова. Фото: telegraf.com.ua

За Денисову проголосовали 280 депутатов.

Денисова - председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения. Была министром соцполитики в правительствах Юлии Тимошенко (2007-2010) и Арсения Яценюка (2014).

Опыта правозащитной деятельности у нее нет.

Напомним, что срок полномочий предыдущего омбудсмена Валерии Лутковской завершился 27 апреля 2017 года. Она была выбрана на эту должность в апреле 2012 года.

Недавно, Валерия Лутковская заявила, что во время сноса работниками полиции палаточного городка возле здания парламента зафиксирован ряд нарушений прав человека.

  • Лутковская заявила о нарушении прав человека во время сноса палаток под Радой
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