Она сменила на этом посту Валерию Лутковскую

За Денисову проголосовали 280 депутатов.

Денисова - председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения. Была министром соцполитики в правительствах Юлии Тимошенко (2007-2010) и Арсения Яценюка (2014).

Опыта правозащитной деятельности у нее нет.

Напомним, что срок полномочий предыдущего омбудсмена Валерии Лутковской завершился 27 апреля 2017 года. Она была выбрана на эту должность в апреле 2012 года.