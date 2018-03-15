Соединенные Штаты Америки расширили санкции против России

Об этом говорится в сообщении Управления по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

Новые меры введены в рамках принятого в 2017 году закона «О противодействии противникам Америки через санкций» (CAATSA), информирует svodka.net.

В санкционный список внесены 14 физических лиц и одна организация. Сообщается, что под санкции попало российское «Агентство интернет-исследований» – так называемая «фабрика троллей», главный офис которой располагается в историческом районе Санкт-Петербурга – Ольгино.

Среди фигурантов нового санкционного пакета 12 человек связаны с агентством, еще двое (Григорий молчанов и Сергей Афанасьев) – с ГРУ.

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