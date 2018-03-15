Пусть у Украины не станет больше друзей за счёт Великобритании, но у России точно стало на одного серьёзного врага больше.

Этот вариант развития событий в любом случае выгоден Украине: ослабление агрессора, возможность хотя бы чуть большего распыления его военных ресурсов, сокращение финансовой базы ведения войны против нас, ликвидация «запасных аэродромов» и сокращение возможностей просто тихо отсидеться где-то вне России для собственников крупных капиталов. Плюс Тереза Мэй, британский премьер, сегодня сделала заявление о заморозке государственных активов России «в случае, если у нас появится свидетельство того, что они могут быть использованы для того, чтобы угрожать жизни или собственности граждан Великобритании или резидентов страны». А свидетельства появятся — спецслужбы Соединённого Королевства уже роют носом землю в поисках улик против и частного, и государственного капитала российского происхождения.

Что касается международного аспекта, то «солсберийский кризис» вновь подчеркнёт, что ООН в рамках имеющегося формата работы и имеющихся полномочий просто утратила эффективность, её функции уже не адекватны вызовам и рискам. Сегодняшние экстренные консультации Совбеза ООН в Нью-Йорке не приведут ни к чему — хоча большинство участников высказались если не против России, то за Лондон и против применения боевых ОВ на гражданских.

Какой смысл выносить подобные серьёзные кризисы на рассмотрение ООН, если инициатор кризисов — Россия — имеет право вето на любые решения организации. На стороне России, кроме марионеточных режимов Африки, Южной Америки и Азии (в которые РФ вкладывала деньги, оружие и политические усилия на протяжении только правления Путина), выступит также и Китай. Ситуация в этой плоскости в любом случае будет патовой. А переливание из пустого в порожнее с трибуны ООН никаких результатов не даст.

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А вот Североатлантический альянс как раз доказывает, что этот формат международного сотрудничества всё ещё адекватен вызовам и потребностям государств в 21 веке. Йенс Столтенберг уже заявил о поддержке позиции Британии от имени НАТО. Заодно обратился к крупнейшему члену НАТО — США — также поддержать Соединённое Королевство. В Российско-украинской войне НАТО также демонстрирует несравнимо большую результативность, чем ООН и ОБСЕ. Как минимум, решения Альянса не пытается реализовывать непосредственно агрессор: так, как РФ упорно лезет в состав миротворческой миссии ОБСЕ и нафаршировала своими шпионами мониторинговую миссию ОБСЕ.

Это одна из причин, почему для Украины настолько значим статус страны-аспиранта, пусть и неформальный. Мы потихоньку вливаемся в единственную на данный момент на планете реально действующую и не парализованную из-за участия России международную структуру.

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