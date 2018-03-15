Порошенко хотелось бы снижения учетной ставки

Президент Украины Петр Порошенко доволен результатами работы Национального банка, и хотя глава государства хотел бы большего роста кредитования экономики при меньших ставках, он подтверждает, что независимость центробанка остается главным приоритетом.

"Очень важно, что за прошлый год мы имеем 13% рост депозитов и рост кредитования национальной экономики, хотя, конечно, мне хотелось бы больших показателей. И тут стабильность банковской системы, национальной денежной единицы, вероятно, снижение ставки… хотя нет, я об этом не будут говорить, потому что это будет вмешательство в вашу.. Думаю, вы сами разберетесь и ума хватит у вас", – сказал П.Порошенко.

"Независимость НБУ для меня остается абсолютно первым приоритетом – доверие и независимость", – подчеркнул президент на брифинге в НБУ в Киеве в четверг в связи со сменой главы Нацбанка.

Свидетельством такого доверия он назвал укрепление гривни в последнее время с 29 грн/$1 до 26 грн/$1 и выкуп Нацбанком с начала года около $800 млн в резервы.

П.Порошенко отметил, ссылаясь на новоназначенного главу центробанка Якова Смолия, что при его назначении никто не выставлял никаких условий в отношении кадровых и профессиональных шагов на новом посту.

По мнению президента, смена главы Нацбанка мало повлияет на работу регулятора.

"Нет ни старой, ни новой команды, а есть очень профессиональная, очень амбициозная, очень смелая, очень патриотичная и проукраинская команда главного регулятора Украины", – сказал глава государства.

Он поблагодарил Валерию Гонтареву, которая возглавила НБУ в июне 2014 года, напомнив, насколько тяжелой тогда была ситуация в стране и ее финансово-банковской системе: только $5 млрд золотовалютных резервов, зашкальный уровень проблемных кредитов, высокая вероятность дефолта.

"Никто не представлял, как с этим багажом нам взлететь, и больших смельчаков для разбора этих авгиевых конюшен было немного. В самые сложные времена вы действовали ответственно и профессионально… Хочу поблагодарить, вероятно, лучшего банкира мира", – сказал П.Порошенко, напомнив об оценках работы В.Гонтаревой со стороны международных финансовых организаций.

Он подчеркнул, что эти четыре года Нацбанк был независимым и никто, в том числе президент и правительство, не давали ему указаний о рефинансировании, ставке и выведении банков с рынка, а В.Гонтарева подтвердила это.

П.Порошенко считает, что перед новым главой НБУ Я.Смолием стоят не менее амбициозные задачи, в частности, по валютной либерализации и проведению в парламенте недавно одобренного Нацсоветом реформ законопроекта о валюте, а также внедрения стандартов BEPS (план действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения – ИФ).

По мнению главы государства, голосование в Раде в четверг дают основания для сдержанного оптимизма. В этой связи он поблагодарил парламент, который в непростых условиях с первого раза дал 247 голосов в поддержку независимости НБУ.

П.Порошенко добавил, что иностранные партнеры Украины уже приветствовали это назначение, так как оно добавляет уверенности в стабильности финансово-банковской системы.