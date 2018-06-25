В Харькове милиция задержала подозреваемого в двойном убийстве, передает со ссылкой на .

"Тела застреленных 40-летних супругов, а также их раненого 13-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка. При опросе свидетелей было установлено, что у подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении", - говорится в сообщении ГУНП в Харьковской области.

Автомобиль подозреваемого задержали возле станции метро Киевская. В ней обнаружили огнестрельное оружие.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняют обстоятельства происшествия и мотивы совершения преступления.

В поселке Боровая Харьковской области в одном из частных домов правоохранители нашли обезглавленное тело 88-летней женщины. В доме правоохранители также нашли два топора со следами крови.

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