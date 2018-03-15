У каждого в жизни бывают случаи, когда происходит небольшая личная катастрофа. И мало есть в мире столь же приятных чувств, как облегчение, которое вы испытываете, когда выдыхаете и думаете: «Отлично, на этот раз эта фигня обошла меня стороной».

И совершенно неважно, была ли это мелкая неудача или очень опасная ситуация: всегда радостно избежать их. Сегодня мы поговорим как раз об этом, пишет со ссылкой на .

Мы собрали лучшие фотопримеры, когда от катастрофы людей отделяли только несколько секунд.

Еще несколько сантиметров, и пришлось бы ехать в больницу

«Вовремя заметил на банкомате прибор для считывания данных с карты»

«В моего прадедушку стреляли во время войны. Монеты спасли его от смерти»

Этот водитель — любимчик фортуны

Вот для чего нужны защитные очки

Хорошо, что автомобильное стекло крепкое

«Чуть не поджег своего кота»

Во время урагана дом почти не пострадал

Пассажиры, наверное, затаили дыхание

Мобильный телефон спас ногу рабочего от пилы

«Чуть не почистил зубы кремом для ног»

«Едва не наступил на этого пушистого засранца»

Еще немного, и...

«Этот кошель спас моего прадедушку»

Вот это скорость реакции!

Шарики для гольфа тоже могут быть опасны

Вот почему «трус не играет в хоккей»

Мастер парковки

Это было очень близко

«Думаю, на этом я исчерпал лимит удачи на неделю»

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