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Ангел-хранитель этих людей срабол на 200% (фото)
15.03.2018 17:49
Ангел-хранитель этих людей срабол на 200% (фото) По теме:

У каждого в жизни бывают случаи, когда происходит небольшая личная катастрофа. И мало есть в мире столь же приятных чувств, как облегчение, которое вы испытываете, когда выдыхаете и думаете: «Отлично, на этот раз эта фигня обошла меня стороной».

И совершенно неважно, была ли это мелкая неудача или очень опасная ситуация: всегда радостно избежать их. Сегодня мы поговорим как раз об этом, пишет  со ссылкой на .

Мы собрали лучшие фотопримеры, когда от катастрофы людей отделяли только несколько секунд.

Еще несколько сантиметров, и пришлось бы ехать в больницу

 Удача

«Вовремя заметил на банкомате прибор для считывания данных с карты»

Удача1 

«В моего прадедушку стреляли во время войны. Монеты спасли его от смерти»

 Удача2

Этот водитель — любимчик фортуны

 Удача3

Вот для чего нужны защитные очки

 Удача4

Хорошо, что автомобильное стекло крепкое

 Удача5

«Чуть не поджег своего кота»

 Удача6

Во время урагана дом почти не пострадал

Удача7 

Пассажиры, наверное, затаили дыхание

 Удача8

Мобильный телефон спас ногу рабочего от пилы

 Удача9

«Чуть не почистил зубы кремом для ног»

 Удача10

«Едва не наступил на этого пушистого засранца»

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Еще немного, и...

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«Этот кошель спас моего прадедушку»

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Вот это скорость реакции!

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Шарики для гольфа тоже могут быть опасны

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Вот почему «трус не играет в хоккей»

Удача16 

Мастер парковки

Удача17 

Это было очень близко

Удача18 

«Думаю, на этом я исчерпал лимит удачи на неделю»

Удача19







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