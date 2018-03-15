«Киевляне. Эти сегодняшние +2, +3 градуса завтра превратятся в -2, -3 градуса. Туман, сырость, вода под ногами превратится в небольшой снег сверху, а снизу даже небольшой холод спровоцирует сильный гололед», – сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она посоветовала жителям столицы тщательно подбирать обувь.

«Намечается большой с*акопад. Про 17-18 марта я уже говорила — снегопады, метели, холод. Здесь уже только обувь не поможет, весь гардероб зимний восстановить, аптечки проверить, лопаты приготовить», – резюмировала Диденко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира