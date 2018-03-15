|Синоптики предупреждают украинцев о сильнейшем гололеде 16 марта
|15.03.2018 17:49
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«Киевляне. Эти сегодняшние +2, +3 градуса завтра превратятся в -2, -3 градуса. Туман, сырость, вода под ногами превратится в небольшой снег сверху, а снизу даже небольшой холод спровоцирует сильный гололед», – сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она посоветовала жителям столицы тщательно подбирать обувь.
«Намечается большой с*акопад. Про 17-18 марта я уже говорила — снегопады, метели, холод. Здесь уже только обувь не поможет, весь гардероб зимний восстановить, аптечки проверить, лопаты приготовить», – резюмировала Диденко.Источник
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