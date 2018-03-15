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Путин плакал на прощании с Табаковым
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15.03.2018 17:49
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Президент РФ Владимир Путин приходил попрощаться с умершим 12 марта
актером и режиссером Олегом Табаковым. Путин крестился у гроба
Табакова Фото: kremlin.ru Об этом сообщает "Московский
комсомолец".Путин прибыл в финале церемонии прощания в
сопровождении своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Тот
молча поклонился собравшимся, после чего ушел.Путин появился в зале
МХТ имени А. П. Чехова с большим букетом красных роз, молча постоял
перед гробом, перекрестился и смахнул слезу.После этого он подсел к
вдове Табакова, актрисе Марии Зудиной и некоторое время говорил с
ней. После глава государства встал, поклонился присутствующим и
вышел.Церемония прощания с Табаковым прошла в МХТ имени
Чехова. Люди подходили к гробу в две очереди.Режиссера похоронили
на Новодевичьем кладбище в Москве.82-летнего Табакова
госпитализировали днем 27 ноября 2017 года. Позже стало
известно, что медики поставили ему диагноз "сепсис", причиной
которого были зубные импланты.Сообщалось, что
артисту установили трахеостому – искусственное
дыхательное горло. В начале декабря вице-мэр Москвы Леонид
Печатников заявил, что Табаков находится в
реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".24
декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как
крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании.1 января 2018 года
телеканал РЕН ТВ сообщил, что состояние Табакова
улучшилось, а 7 января – что снова ухудшилось.О смерти
художественного руководителя МХТ имени Чехова Табакова
сообщили 12 марта.
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