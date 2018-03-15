Президент РФ Владимир Путин приходил попрощаться с умершим 12 марта актером и режиссером Олегом Табаковым. Путин крестился у гроба Табакова Фото: kremlin.ru Об этом сообщает "Московский комсомолец".Путин прибыл в финале церемонии прощания в сопровождении своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Тот молча поклонился собравшимся, после чего ушел.Путин появился в зале МХТ имени А. П. Чехова с большим букетом красных роз, молча постоял перед гробом, перекрестился и смахнул слезу.После этого он подсел к вдове Табакова, актрисе Марии Зудиной и некоторое время говорил с ней. После глава государства встал, поклонился присутствующим и вышел.Церемония прощания с Табаковым прошла в МХТ имени Чехова. Люди подходили к гробу в две очереди.Режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.82-летнего Табакова госпитализировали днем 27 ноября 2017 года. Позже стало известно, что медики поставили ему диагноз "сепсис", причиной которого были зубные импланты.Сообщалось, что артисту установили трахеостому – искусственное дыхательное горло. В начале декабря вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что Табаков находится в реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".24 декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании.1 января 2018 года телеканал РЕН ТВ сообщил, что состояние Табакова улучшилось, а 7 января – что снова ухудшилось.О смерти художественного руководителя МХТ имени Чехова Табакова сообщили 12 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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