"Независимость Национального банка для меня остается абсолютно первым приоритетом"

"В течение этих почти четырех лет, вероятно, впервые в нашей истории Национальный банк был по-настоящему независимым. Никто из политиков, ни парламент, ни правительство, ни президент ни разу указательным перстом не давал команды выдавать рефинансирования, или убрать банк, оставить банк, или установить ставку, делать какие-то шаги в отношении Фонда гарантирования физических лиц", - сказал Порошенко во время представления Смолия в должности главы НБУ.

Он добавил, что назначение Смолия дает ему основания для "сдержанного оптимизма".

"Никто не выдвигал никаких условий или предпосылок ни по кадровым, ни по профессиональным шагам. Потому что независимость Национального банка для меня остается абсолютно первым приоритетом. Доверие и независимость" , - сказал Порошенко.