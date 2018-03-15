Рада наконец приняла наш проект постановления ВР об исключении Надежды Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороне.

Это более чем правильное, хотя и запоздалое решение (постановление было зарегистрировано еще в 2016 году). Ибо куда и кому она могла передавать секретные данные – остается догадываться, информирует svodka.net.

Но это – лишь половина решения проблемы, если говорить о ее доступе к государственной и военной тайне.

Да, отныне Савченко не сможет присутствовать на закрытых заседаниях Комитета, где обсуждаются важнейшие вопросы в сфере нацбезопасности и обороны. Но, как народный депутат, она остается обладателем доступа к гостайне всех степеней секретности. Т.е. может совершенно законно требовать в Минобороны, Генштабе, СБУ и пр. структурах доступа к тем или иным секретным документам. К слову, как и депутаты из «пятой колонны» – Оппоблока.

Нынешнее законодательство не предусматривает алгоритма лишения народного депутата доступа к секретным сведениям. Но эту проблему надо решать.

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