|Запоздалое решение: Савченко имеет доступ к гостайне всех степеней секретности, - Тымчук
|15.03.2018 17:53
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Рада наконец приняла наш проект постановления ВР об исключении Надежды Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороне.
Это более чем правильное, хотя и запоздалое решение (постановление было зарегистрировано еще в 2016 году). Ибо куда и кому она могла передавать секретные данные – остается догадываться, информирует svodka.net.
Но это – лишь половина решения проблемы, если говорить о ее доступе к государственной и военной тайне.
Да, отныне Савченко не сможет присутствовать на закрытых заседаниях Комитета, где обсуждаются важнейшие вопросы в сфере нацбезопасности и обороны. Но, как народный депутат, она остается обладателем доступа к гостайне всех степеней секретности. Т.е. может совершенно законно требовать в Минобороны, Генштабе, СБУ и пр. структурах доступа к тем или иным секретным документам. К слову, как и депутаты из «пятой колонны» – Оппоблока.
Нынешнее законодательство не предусматривает алгоритма лишения народного депутата доступа к секретным сведениям. Но эту проблему надо решать.
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