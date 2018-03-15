Лавров упал на сцене форума "Россия – страна возможностей". Видео
15.03.2018 17:57
Министр иностранных дел России Сергей Лавров споткнулся и упал,
поднимаясь на сцену на форуме "Россия – страна возможностей". Видео
обнародовано на YouTube-канале Alexander Redking. "Споткнулся.
Правда, хорошо, что не на дипломатическом фронте, а на ступеньках",
– заявил Лавров, наконец поднявшись на сцену. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Форум проходит в Москве
Фото: ЕРА видео Видео:
Alexander Redking / YouTube