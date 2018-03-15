Анджелина Джоли оказалась в центре международного секс-скандала
По теме:
Джоли (Angelina Jolie) уже 20 лет является
послом доброй воли и регулярно путешествует по миру
с гуманитарными миссиями.
На этот раз 42-летняя актриса оказалась в центре
международного секс-скандала, пишет
со ссылкой на .
высший Комиссар по делам беженцев получил несколько десятков
жалоб на неподобающее поведение работников пунктов
по оказанию помощи нуждающимся в Азии, Африке
и на Ближнем Востоке. Эти пункты как раз и находятся
в ведении Джоли.
Известно, что все жалобы были поданы
за последний год. В нескольких из них речь идет
о несовершеннолетних пострадавших. В ближайшее время
состоится экстренное заседание,на котором и будет произведен разбор
случившегося.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира