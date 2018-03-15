«Я не помню, что я сказала, но если я назвала имя Парубия, прошу извинения. Я имела в виду Пашинского (нардеп от «Народного фронта». — Ред.)», — заявила она после допроса в СБУ в кулуарах парламента.

Отметим, что ранее в ГПУ заявили, что Пашинский является фигурантом дел Майдана.

Так, Генеральная прокуратура Украины начала расследовать обстоятельства, при которых в ходе событий на Евромайдане 18 февраля 2014 года была обнаружена у неизвестных винтовка с оптическим прицелом.

Речь идет об известном эпизоде, когда в толпу митингующих въехал автомобиль, в котором после его остановки демонстранты обнаружили винтовку с оптическим прицелом. Сразу после этой находки на место происшествия явился Пашинский и знаками приказал сопровождавшим его людям сесть в машину и уехать с места событий.

В определении суда говорится, что в «багажном отделении автомобиля находился принадлежащий ему (имеется в виду хозяин машины. Ред.) карабин «NorincoCQ-A», калибра 223 rem (5,56 мм) и боеприпасы к нему».

Напомним, ранее перед допросом в Службе безопасности, Савченко заявила, что лично видела, как на Майдане «нардепы» привозили оружие протестующим, а якобы Парубий заводил снайперов в отель «Украина».

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