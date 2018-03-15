|Агутин показал своих дочерей
|15.03.2018 18:05
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Лизон упражняет музон.)Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Мар 14, 2018 в 4:49 PDT
А Полину он поздравил с днем рождения."22 года. Ты у меня уже совершенно взрослая девушка! А ведь когда-то ты, совсем еще младенцем, научила меня быть взрослым, просто самим фактом своего существования. Ты моя весть и гордость. Мой завтрашний день!" – написал он.
Поленька, доченька, с Днём Рождения! 22 года. Ты у меня уже совершенно взрослая девушка! А ведь когда-то ты, совсем ещё младенцем, научила меня быть взрослым, просто самим фактом своего существования. Ты моя веселье и гордость. Мой завтрашний день! Я очень верю в тебя и счастлив, что ты у меня есть. И, учитывая, что разумом тебя Бог не обделил, желаю тебе здоровья, удачи и любви! Пусть тепло доброты твоей согревает близких твоих и страждущих, встречающихся на твоём пути, возвращаясь к тебе с лихвой!Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Мар 12, 2018 в 5:21 PDT
22-летняя Полина – дочь Агутина и балерины Марии Воробьевой. С матерью и отчимом она живет во Франции. 19-летняя Елизавета родилась у Агутина в браке с певицей Анжеликой Варум.
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