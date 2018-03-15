Народный депутат Надежда Савченко заявила, что была в сессионном зале Верховной Рады с наградным оружием.

Политик в кулуарах парламента сказала, что сегодня — 15 марта — впервые увидела страх в глазах депутатов, пишет LB.ua, информирует svodka.net.

«У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий (спикер Рады — Ред.) после моего возвращения (из России — Ред.). И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить…», — отметила нардеп.

Также она утверждала, что не боится ответственности и готова дать показания на полиграфе, но, несмотря на многочисленные просьбы журналистов показать содержимое своей сумки, отказалась это сделать, сославшись на закон о статусе народного депутата.

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