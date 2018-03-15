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Билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве стоят от 70 евро
15.03.2018 18:08
Билеты на конец Лиги чемпионов в Киеве стоят от 70 евро
УЕФА закончит принимать заявки через неделю - 22 марта
Сегодня официальный сайт УЕФА открыл портал для приобретения билетов на конец Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".
Билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве стоят от 70 евро Фото: uefa.com

Цены на билеты можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

Категория 1  €450  Центральные трибуны

Категория 2  €320  прицентральных трибуны

Категория 3  €160  За воротами

Категория 4  €70  За воротами, нижний и высокий уровни

Инвалидное кресло  €70  1 пользователь инвалидному креслу и 1 сопровождающее лицо

Удобный доступ  €70  1 пользователь удобного доступа и 1 сопровождающее лицо

Молодежный пакет  €140 за пакет  Взрослый и ребенок (до 14 лет)

Билетов в свободной продаже будет очень мало. Ожидается, что через УЕФА можно будет приобрести их около 5 тыс. УЕФА начнет принимать заявки сегодня, а закончит через неделю, 22 марта.

Организаторы предполагают, что спрос превысит предложение при продаже билетов. Поэтому будет проведена лотерея, которая определит покупателя. Если человек откажется, право на покупку перейдет к следующему претендента.

Напомним, что в сентябре 2016 года УЕФА приняло решение о проведении финального матча Лиги Чемпионов-2018 в Киеве.

В ноябре 2016 года инспектор УЕФА убедился, что "Олимпийский" соответствует всем требованиям для проведения финала ЛЧ-2018. 

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин считает, что в Киеве не будет проблем с безопасностью во время финала Лиги чемпионов в 2018 году.

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