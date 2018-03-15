УЕФА закончит принимать заявки через неделю - 22 марта

Цены на билеты можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

Категория 1 €450 Центральные трибуны

Категория 2 €320 прицентральных трибуны

Категория 3 €160 За воротами

Категория 4 €70 За воротами, нижний и высокий уровни

Инвалидное кресло €70 1 пользователь инвалидному креслу и 1 сопровождающее лицо

Удобный доступ €70 1 пользователь удобного доступа и 1 сопровождающее лицо

Молодежный пакет €140 за пакет Взрослый и ребенок (до 14 лет)

Билетов в свободной продаже будет очень мало. Ожидается, что через УЕФА можно будет приобрести их около 5 тыс. УЕФА начнет принимать заявки сегодня, а закончит через неделю, 22 марта.

Организаторы предполагают, что спрос превысит предложение при продаже билетов. Поэтому будет проведена лотерея, которая определит покупателя. Если человек откажется, право на покупку перейдет к следующему претендента.

Напомним, что в сентябре 2016 года УЕФА приняло решение о проведении финального матча Лиги Чемпионов-2018 в Киеве .

В ноябре 2016 года инспектор УЕФА убедился, что "Олимпийский" соответствует всем требованиям для проведения финала ЛЧ-2018.