Международный валютный фонд приветствуют назначение Якова Смолия главой Национального банка Украины. Такое заявление сделал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

По его словам, в Фонде надеются на дальнейшее сотрудничество.

"Мы приветствуем назначение Якова Смолия председателем Национального банка Украины и рассчитываем на сотрудничество с ним и с возглавляемым им институтом. В последние годы НБУ поразительно продвинулся вперед в вопросах денежно-кредитной политики и оздоровления банковской системы и предстал как критически важный якорь стабильности в Украине. Важно, чтобы НБУ в составе команды высокопрофессиональных специалистов продолжал эти усилия и оставался независимым", - заявил Люнгман.

Как сообщал svodka.net, Верховная Рада Украины во время заседания в четверг, 15 марта, поддержала решение о назначении Якова Смолия новым главой Национального банка Украины .

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