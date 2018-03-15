Великобритания ищет других поставщиков газа в рамках мероприятий, предпринимаемых Лондоном против России после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Терезы ​​Мей, пишет издание Левый Берег.

«Когда мы рассматриваем поставщиков газа, мы смотрим на другие страны», — заявила Мей.

Как отмечает издание, треть природного газа Великобритания получает из РФ.

«Мы будем продолжать обсуждать с Европейским союзом не только нашу энергетическую безопасность, но и более широкий вопрос энергетической безопасности», — заявила она.

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