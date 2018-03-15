|Великобритания решила полностью отказаться от российского газа
|15.03.2018 18:20
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Великобритания ищет других поставщиков газа в рамках мероприятий, предпринимаемых Лондоном против России после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Терезы Мей, пишет издание Левый Берег.
«Когда мы рассматриваем поставщиков газа, мы смотрим на другие страны», — заявила Мей.
Как отмечает издание, треть природного газа Великобритания получает из РФ.
«Мы будем продолжать обсуждать с Европейским союзом не только нашу энергетическую безопасность, но и более широкий вопрос энергетической безопасности», — заявила она.
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