Савченко говорит, что в заявлении о снайперов перепутала Парубия с Пашинский

По ее словам, это был не Парубий, а глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский.

Об этом Савченко заявила журналистам в Верховной Раде.

" Если я сказала Парубий, то я прошу прощения. Я публично приношу извинения Парубию ... Если я говорила фамилия Парубий, то имела в виду Пашинский ", - сказала Савченко, передает Общественное .

Ранее Савченко пришла на допрос в СБУ и дала брифинг. Депутат на брифинге заявила, что видела, как спикер парламента Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина".

Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГПУ есть доказательства того, что депутат Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады . Совет сразу же исключила депутатку Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

ГПУ 15 марта внесла да парламент представление о разрешении о привлечении к ответственности, задержание и арест депутаткиСавченко.