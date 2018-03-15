“Я принципиально подтверждаю курс реформ, наша цель неизменна. Первое, сохранение ценовой финансовой стабильности, содействие экономическому росту. Интеграция украинской финансовой системы в европейскую“, — отметил Смолий и добавил, что намерен сохранить и углубить сотрудничество с международными партнерами.

Он подчеркнул, что за последние три года НБУ удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, оздоровить банковский сектор и провести важные инновации, в частности, инфляционное таргетирование и плавающий валютный курс.

“Мой бесспорный приоритет, это продолжить развитие современной, устойчивой и прозрачной банковской системы, которая сможет эффективно помогать устойчивому экономическому развитию. План содержит как стратегические проекты на долгосрочную перспективу, так и конкретные шаги, которые будут реализованы в ближайшее время“, — сказал Смолий.

Он считает необходимым как можно быстрее восстановить кредитование реального сектора экономики.

“Уже сейчас банковская система имеет довольно средств, чтобы запустить полномасштабное кредитование. Всего более 80 миллиардов гривен может быть направлено на возрождение экономики страны“, — заявил Смолий.

При этом он отметил наличие ряда проблемных вопросов — критического объема неработающих кредитов в портфелях банков и слабой защиты прав кредиторов.

Решение этих проблем вероятно только путем изменения законодательства.

Кроме того, Смолий намерен работать над валютной либерализацией и эффективной моделью регулирования финансового сектора.

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