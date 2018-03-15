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Смолий назвал приоритетом НБУ возобновление кредитования и валютную либерализацию
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15.03.2018 18:29
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Новый глава Национального банка Украины Яков Смолий назвал себя
"честным, самоотверженным и добросовестным" трудоголиком и
технократом. Смолий: Я трудоголик Фото: president.gov.ua Такими
приоритетами, по словам главы НБУ, являются обеспечение финансовой
стабильности, стабильности банковской системы, возобновление
кредитования, эффективное регулирование финансового сектора,
валютная либерализация, внедрение новых финансовых механизмов и
интеграция к стандартам ЕС в финансово-банковской сфере.Во время
представления, которое транслировал телеканал "112 Украина", Смолий
отметил, что не является политиком."Я трудоголик, технократ, ...я
всегда был честен, самоотверженный и честный. Я эти качества
сберегу и в следующие периоды", – заявил он.Смолий был
сегодня назначен Верховной Радой председателем НБУ. Перед этим
парламент уволил с должности главы НБУ Валерию Гонтареву,
которая возглавляла Нацбанк с июня 2014 года. 10 апреля 2017
года она официально заявила об уходе в отставку с поста главы
НБУ с 10 мая, после чего находилась в неоплачиваемом отпуске.Смолий
с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы НБУ.
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