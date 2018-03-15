Непонимание Польши того, какой важной и большой страной является Украина - это не только неправильное восприятие сегодняшней ситуации в мире, но и возможная причина поражений и провинциализации польской политики, передает со ссылкой на .

"Понимание с Украиной - цель Польши и важная составляющая ее национальных интересов. Слова" прощаем и просим простить "выражают не только глубокую религиозную правду, очевидную для христианской культуры, но также важное психологическое правило и дорогой политический ключ. Если ими пренебрегать, то в конце концов можно много потерять, а не получить. Требования к другим признать вину без упоминания о своей собственной обычно имеют противоположный эффект. И подтверждением этому, к сожалению, стал последний период в польско-украинских отношениях ", - пишет на страницах польской газеты Rzeczpospolita публицист, политолог, знаток студий Восточной Европы Варшавского университета Казимеж Войцицкий.

Правительство "Права и Справедливости" поставил условием для улучшения отношений признания преступления украинских националистов на Волыни, осуждения Степана Бандеры и тому подобное. За такой жест партия не признает выступление президента Украины Петра Порошенко перед польским парламентом, где он просил прощения словам польских епископов. Непонятно, в чем еще признание жертв и прощения конкретно повинной выражаться, чтобы удовлетворить ожидания "ПиС" и "Кукизь15". Такая политика в отношении Украины вызывает критику в Польше с точки зрения нравственности, а также из-за доказанную неэффективность такого подхода.

Эксперт считает, что сторонники жесткой линии в Польше настаивают, что Украина должна пойти на уступки, поскольку им нужна поддержка электората. Однако, обратил внимание Войцицкий, давление на Украину не работает, и скорее только, не сработает и в будущем.

"Сторонники исторического диктата в адрес Украины очень ярко демонстрируют непонимание важных изменений в глобальной политике и позиции, которую занимает в ней . Польская помощь для Украины может быть полезна, но не самая важная и даже несущественная. Фундаментальным для стала международная поддержка Брюсселя и Вашингтон, а также институтов, таких как и . Важны также санкции, наложенные на Россию ", - подчеркнул польский знаток.

Он напоминает, что и Канада решили поставлять летальную оружие Украина. Американцы передадут новое противотанковое вооружение, которого в польской армии нет. Такие действия поддерживают в войне с Москвой, повышая цену возможного широкомасштабного вторжения, а также посылают сильный политический сигнал.



Польша таких инструментов помощи соседу, который страдает от атаки Москвы, нет. Трудно сейчас также представить, чтобы Варшава, желая добиться уступок от , пригрозила отказом от поддержки санкций против России. Этого в Польше могут требовать только прокремлевские круга и те, кто находится под большим влиянием Москвы.

"Самое важное однако то, что Украина, а не Польша, стоит в центре глобальной игры. Сохранение ее независимости означает подрыв российской империи, паразитировала и высасывала соки из этой великой страны, черпала из нее ресурсы и, прежде только, украла ее историю, старалась лишить культуры и русифицировать ", - пишет знаток.





Через приветствие "Слава Украине! Героям Слава!" во время поминальных мероприятий в селе Сагринь Люблинского воеводства в Польше вызвали полицию.



Официальная украинская делегация, в которую вошли посол Украины в Польше Андрей Дещица и заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, приехали в село Сагринь, чтобы почтить убитых польской Армией Крайовой 1944 украинском.

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