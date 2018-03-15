Суд отправил его под домашний арест

Правоохранители установили, что чиновник систематически совершал незаконные операции с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали банку. По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственном банке был нанесен убыток на сумму 16.7 млн гривен, - сообщается на сайте СБУ.

Банкиру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.

Продолжается следствие.