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Лавров упал прямо на сцене форума в Москве (видео)
15.03.2018 18:38
Лавров упал прямо на сцене форума в Москве (видео)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров споткнулся и упал, поднимаясь на главную сцену форума Россия — страна возможностей. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает издает Корреспондент.

Отмечается, что случай произошел перед лекцией Мир: возможности для России, где министр отвечал на вопросы участников.

Оступившись, Лавров быстро поднялся на ноги.

«Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!» — пошутил министр. Эту фразу записала на видео одна из участниц форума.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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