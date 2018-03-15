Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял решение уйти в отставку из-за политического кризиса, который возник в стране после убийства журналиста Яна Кучака и его девушки, сообщает Aktuality.sk .

Согласно обнародованным данным, также было распущено все правительство Словакии. Однако оно будет управлять страной до тех пор, пока власти не сформируют новый кабинет министров.

Накануне Фицо заявил, что готов покинуть свой пост в обмен на несколько условий - он просил сохранить должность главы правительства за его партией и почитать коалиционное соглашение и результаты выборов 2016 года.

Стоит отметить, что место Фицо занял вице-премьер по инвестициям Петер Пеллегрини.

Как сообщал svodka.net ранее, в Словакии из-за убийства журналиста Яна Кучака в отставку подал министр внутренних дел Роберт Калиняк .

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