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"Схожі на мене?": Джамала похвалилася піонами, названими на її честь (ФОТО)
15.03.2018 18:44
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Ще у березні минулого року у Києві нідерландська фірма презентувала кілька сортів нових тюльпанів, один з яких було вирішено назвати в честь переможниці шоу "Євробачення-2016" Джамали. Зірка тоді радісно пообіцяла посадити їх і показати результат - напередодні вона це зробила.

Так, говорить Джамала, садівництвом в листопаді зайнявся її батько, а вже зараз квіти майже розпустилися. Результатом Джамала похвалилася у своєму Інстаграмі.

"Схожі на мене?", - жартома запитала Джамала.

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Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 15 Бер 2018 р. о 4:32 PDT


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