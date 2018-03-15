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Левочкин: Спустя год очевидно, что блокада Донбасса – не просто ошибка, это антигосударственное решение
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15.03.2018 18:45
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За время экономической блокады Донбасса Украина потеряла год роста,
блокада по этот день продолжает вредить интересам государства и его
граждан, такое мнение выразил экс-глава Администрации Президента
Украины, народный депутат от Оппозиционного блока Сергей Левочкин.
Левочкин: Страна потеряла 1% роста ВВП – 30 млрд гривен, получила
падение промпроизводства и увеличение дефицита внешней торговли на
$2,5 млрд по оценкам самой власти Фото: opposition.org.ua "В эти
дни исполняется год с введения нынешней властью блокады Донбасса.
Принимая решение, власть "продавала" свою обычную мантру о
патриотизме и уверяла, что блокада навредит самопровозглашенным
"республикам". На деле она навредила всей Украине. Решение о
блокаде сделало еще тяжелее жизнь людей по обе стороны линии
конфликта, увеличило недостаток энергоносителей, разорвало
производственные циклы, удорожало уголь, который теперь
импортируется из далеких ЮАР и США. Страна потеряла 1% роста ВВП –
30 млрд гривен, получила падение промпроизводства и увеличение
дефицита внешней торговли на $2,5 млрд по оценкам самой власти", –
написал Левочкин.По его мнению, в реальности этот показатель
значительно хуже."Сегодня бесспорно, что блокада Донбасса – это не
просто ошибка, это антигосударственное решение, принятое из-за
слабости нынешней власти, вопреки рекомендациям стран G7. Призывы
международных партнеров были властью проигнорированы в угоду своему
политическому курсу на милитаризацию и исключение Донецкой и
Луганской областей из общественно-политической жизни страны", –
отметил Левочкин.Он привел в пример данные экспертов, по
которым бюджеты всех уровней и Пенсионный фонд недополучили 12
млрд грн. Нардеп добавил, что решение властей о блокаде создало
условия для криминального контрабандного бизнеса в торговле с
ОРДЛО, "который теперь процветает"."Власть сделала лживо
декларируемую ею цель – объединение страны и возврат Донбасса – еще
дальше. Записанная в Минских соглашениях экономическая реинтеграция
неконтролируемых территорий на деле становится дезинтеграцией.
Страна потеряла год роста, блокада продолжает вредить интересам
государства и его граждан", – подчеркнул Левочкин.Товарная блокада
оккупированных территорий началась 26 декабря 2016 года, когда
люди, назвавшиеся ветеранами добробатов, объявили о требовании
освободить заложников. В связи с этим Украина перестала
получать уголь и другие товары с оккупированных территорий.27
февраля 2017 года главари "ЛДНР" Александр Захарченко и Игорь
Плотницкий пригрозили ввести "внешнее управление" на
украинских предприятиях, работающих на оккупированных территориях,
если до 1 марта не будет снята товарная блокада ОРДЛО. В
последующие несколько дней боевики захватили более 40
предприятий украинской юрисдикции.15 марта Совет национальной
безопасности Украины принял решение о временной полной
остановке транспортного сообщения с оккупированными
территориями Донецкой и Луганской областей, за исключением
гуманитарных грузов. Решение было продиктовано невозможностью
дальнейших экономических связей с предприятиями, захваченными
террористами в результате товарной блокады.В Госфискальной службе
заявили в июне, что из-за торговой блокады Донбасса и захвата
предприятий боевиками бюджет потерял 1,05 млрд грн налогов.
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