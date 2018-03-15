Генсек альянса доверяет оценкам, предоставленным Британией

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, пишет " Европейская правда ".

Столтенберг отвечал на вопросы российского журналиста, который сказал, что "Новичок" был создан еще в советские времена и спросил, откуда у НАТО уверенность о происхождении именно с РФ.

"Мы получили информацию от британской стороны о результатах расследования. У нас нет причин сомневаться в предоставленных оценках. Мы видели, что Россия была причастна ранее в подобных инцидентов и дел, и мы знаем, что вещество была создана в России. Я не могу комментировать данные разведки, но я доверяю оценкам, которые были сделаны и предоставлены нам Британией " , - сказал Столтенберг.

Он также добавил, что НАТО не получало от Британии запроса на активацию статьи 5, которая определяет, что набег на одну страну-члена Альянса означает набег на весь Альянс.

"Каждая страна сама решает о том, чтобы подать такой требование. НАТО готово оказать поддержку и мы выразили политическую поддержку Британии", - сказал Столтенберг.

Ранее химик ВИЧ Мирзаянов, прежний сотрудник российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, где разрабатывался "Новичок", заявлял, что к Олишна российский шпион Сергей Скрипач и его дочь не смогут полностью выздороветь , если их отравили этой нервно-паралитическим веществом. Накануне, выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании Тереза Мэй объявила , что с "высокой вероятностью" Россия должна в попытке убийства Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери понадобилась 21 человеку .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества .